Decidido e sem volta a dar. Depois do recurso interposto pelo Real Madrid a pedir que a sanção imposta a Cristiano Ronaldo fosse reduzida de cinco para quatro jogos de suspensão, alegando que o segundo cartão amarelo mostrado ao avançado português na primeira mão da Supertaça espanhola que terminou com a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, por 3-1, em Camp Nou, não teve justificação por não ter existido qualquer tipo de simulação, o Comité da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou, ao início da tarde desta quarta-feira, o veredito final: não há perdão para o número 7 dos merengues e, por isso mesmo, o jogador terá de cumprir o castigo na sua totalidade.

Apesar de a punição designada para o capitão das quinas ter sido a menor possível de acordo com o regulamento da Federação que esclarece que uma expulsão de um jogador mais uma infração sobre o árbitro prevê um castigo de 4 a 12 jogos (no caso de CR7 um jogo pela acumulação de amarelos e mais quatro pelo empurrão “leve”, como o próprio árbitro da partida se referiu à situação no relatório final após o encontro), o emblema espanhol havia informado que iria recorrer da decisão com vista a que Ronaldo estivesse apto para o jogo decisivo, disputado ontem no Santiago Bernabéu. Além de ter falhado a segunda mão da prova, o português está fora das primeiras quatro jornadas do campeonato espanhol, que se disputam até ao próximo dia 17 de setembro, altura em que o clube comandado por Zidane já terá defrontado o Deportivo da Corunha, o Valência, o Levante e o Real Sociedad.

Entretanto, Cristiano Ronaldo utilizou as redes sociais para mostrar a sua indignação: “Impossível ficar imune a esta situação, 5 jogos!! Parece-me exagerado e ridículo, isto chama-se perseguição! Obrigado aos meus companheiros pelo apoio e aos adeptos!!!”, escreveu o avançado do Real Madrid.

Zidane defendeu CR7 e pode ser multado “Vês o que aconteceu com Cristiano e suspendem-no por cinco jogos... algo se passa”, disse Zidane sobre a expulsão de Cristiano Ronaldo, no fim do encontro. De acordo com o jornal espanhol “Marca”, as palavras proferidas pelo treinador do atual campeão espanhol não foram bem aceites por parte do Comité Técnico de Árbitros (CTA). De acordo com a mesma publicação o “algo se passa” suscitou desagrado no CTA que deverá agora seguir em frente num processo que poderá resultar numa sanção económica para o treinador francês. “Se estudarem as suas palavras haverá uma possível denúncia e consequente sanção económica”, adiantaram fontes ligadas à Federação àquele jornal.

Depois da tempestade, a bonança Apesar do mau momento que o português atravessa, Cristiano Ronaldo é um dos três candidatos ao prémio Melhor Jogador do Ano da UEFA. Juntamente com o CR7 concorrem o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o guarda-redes da Juventus, Gianluigi Buffon. Ronaldo é o candidato favorito ao troféu depois de ter vencido a Liga dos Campeões, numa final em que apontou dois golos, e depois de uma temporada em que assinou 42 golos com a camisola do clube de Madrid tendo sido peça-chave também na conquista da Liga (marcou nas últimas três jornadas). Os prémios serão entregues durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, marcado para 24 de agosto, sendo que esta poderá ser a terceira vez que Cristiano Ronaldo conquista o galardão entregue pela UEFA.