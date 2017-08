O sem-abrigo que ficou conhecido como o herói dessa noite, por ter ajudado várias vítimas do atentado durante o concerto de Ariana Grande, em Manchester, foi acusado, pelas autoridades britânicas, de ter roubado o cartão de crédito a uma mulher nessa mesma noite.

Ao que parece, a polícia acusou Chris Parker de dois crimes de furto, do cartão de crédito de uma mulher de 60 anos, cuja neta, morreu durante o ataque.

De acordo com o Independent, devido a todo o heroísmo por parte do sem-abrigo nessa noite, foi criada uma página de angariação de fundos na Internet, para ajudar Parker, que já terá reunido cerca de 57 mil euros e, no último mês, o homem terá tido uma reunião com uma instituição de caridade que o vai ajudar.