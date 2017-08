O incêndio que deflagrou esta terça-feira em Água Formosa, Vila de Rei, tinha uma frente ativa pelas 14h30, e lavrava com muita intensidade e várias projeções, tendo levado o vice-presidente da Câmara a afirmar que o fogo estaria “novamente descontrolado”.

"O fogo está novamente descontrolado e a lavrar em dois setores com muita intensidade e com muitas projeções devido ao vento, sendo que, um deles, segue em direção à aldeia de Borda da Ribeira, para uma parte que já ardeu e outro setor está a seguir em direção à aldeia de Lousa", avançou à Lusa, o vice-presidente da autarquia do distrito de Castelo Branco.

A meio da manhã desta terça-feira, pelas 11h, o Comandante Operacional Municipal de Proteção Civil de Vila de Rei, Sérgio Francisco, referiu que o incêndio se mantinha "ativo", mas "a ceder aos meios de combate no terreno", não apresentando risco para as populações.

O município de Vila de Rei mantém o Plano de Emergência Municipal, que se encontra ativo desde as 19h30 de domingo.