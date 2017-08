Para além de Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane também deverá sofrer um castigo por parte do Comité Técnico dos Árbitros (CTA).

Em causa estão declarações do técnico do Real Madrid, no final do encontro entre o Barcelona e o Real sobre a expulsão de Cristiano Ronaldo.

Apesar de se recusar a acreditar em manobras de bastidores para prejudicar o atleta português, o treinador garante que «algo se passa» no futebol espanhol.