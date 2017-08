A maior parte das mulheres só se preocupa com o exercício físico perto do verão, e em ter glúteos tonificados nesta altura do ano. No entanto, a maior parte das pessoas desconhecer que esta parte do corpo deve ser cuidada durante todo o ano, pois ajuda a evitar várias lesões e a melhorar a sua postura.

“Ao deixarmos de utilizar a nossa massa muscular, ela perde as capacidades de que precisa para realizar corretamente a sua função e aparecem as lesões, as dores, etc.”, explicou María Gines, uma personal trainer, ao El Mundo.

Os glúteos estão envolvidos em praticamente todos os movimentos que fazemos com as pernas, e são, por isso, essenciais para que se possa ter um bom desempenho em qualquer desporto que se pratique.

“Estão envolvidos em todos os movimentos que realizamos na nossa vida quotidiana. Ajudam-nos a otimizar a nossa forma de caminhar. Se corrermos, por exemplo, melhoraremos o nosso impulso e a nossa potência. Os glúteos influenciam diretamente o movimento das pernas e, sobretudo, a estabilidade da coluna vertebral e da pélvis. Resumindo, ajudam-nos a melhorar a postura corporal, evitando lesões e dores”, afirma a personal trainer.