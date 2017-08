O Comité da Federação Espanhol de Futebol rejeitou o recurso apresentado pelo Real Madrid que visa reduzir o castigo de cinco jogos de que Cristiano Ronaldo foi alvo.

A federação sublinha que Cristiano Ronaldo deverá cumprir a suspensão integralmente e por isso o jogador irá falhar a 2.ª mão da Supertaça de Espanha contra o Barcelona, agendado para esta quarta-feira.

A suspensão está relacionada com a expulsão e respectiva reacção do atleta no encontro entre o Real Madrid e o Barcelona, referente à primeira mão da Supertaça.