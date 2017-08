Um golfinho bebé deu à costa numa praia de Mojácar, em Espanha, mas não sobreviveu devido à atitude dos banhistas, que o retiraram da água para tirarem fotografias com o animal.

Os mais curiosos decidiram retirar o golfinho da água para poderem tirar fotografias mas, de acordo com uma organização não governamental de preservação e resgate de vida marinha, a Equinac, o animal era muito pequeno e frágil, não tendo sobrevivido ao contacto com as dezenas de pessoas que o rodearam.

A organização alertou para que, em situações como estas, se ligue de imediato para o 112, e que seja evitado o contacto com o animal.