De acordo com as novas conclusões de um estudo recentemente realizado, exprimir emoções negativas, como a raiva ou o ódio, pode fazer com que se sinta muito mais feliz.

Segundo reporta a BBC, após analisar 2,3 mil estudantes universitários do Brasil, Estados Unidos, China, Alemanha, Gana, Polónia, Israel e Singapura, os cientistas concluíram que a felicidade “é mais do que simplesmente sentir prazer ou evitar dor”, portanto quanto mais as pessoas tiverem sentimentos que esperam ter, maior é a sua satisfação, “mesmo que sejam emoções negativas”, como explica a principal autora do estudo Maya Tamir, da Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel.

De acordo com o site Health, que cita a investigadora do estudo, revela que “todas as emoções podem ser positivas em alguns contextos e negativas em outros, independentemente de serem agradáveis ou desagradáveis”.