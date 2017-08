De acordo com os dados do Banco de Portugal (BdP), o novo crédito concedido aumentou mais de 11% nos primeiros seis meses do ano. O crédito para a compra de carro foi o que mais aumentou.

No total foram emprestados mais de três milhões de euros para crédito ao consumo, dos quais 40% se destinaram á compra de carro. Os créditos para este fim dispararam assim mais de 21%, totalizando perto de 1,3 milhões em junho.

Já no que respeita ao crédito pessoal, a tendência é a inversa: Afundou mais de 78% face ao período homólogo, para os 268 milhões de euros.