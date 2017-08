A temporada sete de Game of Thrones parece estar virtualmente amaldiçoada. Primeiro, deu-se, há cerca de três semanas, um ataque informático à HBO, ao qual se sucedeu um pedido de resgate pelas informações roubadas – entre as quais dados pessoais sobre os atores, guiões e até episódios daquela que é a joia da coroa da cadeia televisiva norte americana. Desta vez, a estreia do episódio 6, marcada oficialmente para o próximo domingo – em Portugal, os episódios são emitidos à segunda-feira ­ - foi por água abaixo. E a culpa do “leak” veio de dentro, mais concretamente da HBO Espanha que, por lapso, disponibilizou online o episódio, o penúltimo desta temporada, aos subscritores do canal.

O episódio esteve disponível durante uma hora – o suficiente para que fosse parar a sites de download e de streaming. E, claro, que a internet se enchesse de imagens e spoilers sobre o que aí vem.

A HBO ainda não reagiu oficialmente ao tropeção – até porque a prioridade agora é bloquear o mais rapidamente possível os sites ilegais, a fim de evitar mais downloads. Uma hydra impossível de dominar mas que não irá, certamente, matar as audiências – é que apesar das estreias acidentalmente antecipadas (já aconteceu o mesmo na temporada passada, quando o episódio quatro foi libertado antes do previsto na Índia) o número de espetadores da série continua sucessivamente a bater recordes.