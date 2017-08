Aos domingos, até ao início de setembro, é possível deliciar-se com um brunch digno de uma princesa. O Tivoli Palácio Seteais, em Sintra, vai servir um pequeno-almoço tardio de comer e chorar por mais.

O brunch começa com um flute de champanhe – trata-se de um pequeno-almoço num dos palácios mais bonitos do país. A entrada tinha mesmo de ser feita com pompa e circunstância.

Depois, há comida para todos os gostos: na secção dos frios existem várias saladas, iogurtes, sumos e frutas, bem como ostras e sushi; já na secção dos quentes, há “sopa de peixe, garoupa assada com batata doce, arroz de pato com enchidos, raviolis com molho de queijo e manjericão e rosbife de novilho”, como conta o site New in Town. Na parte das sobremesas, prepare-se para um autêntico festim: os doces nacionais são reis.

Este brunch estará disponível aos domingos, no Tivoli Palácio Seteais, até dia 3 de setembro. Realiza-se entre as 13h00 e as 16h00 e custa 40 euros por pessoa.