Uma mulher que fazia de duplo nas filmagens do filme “Deadpool”, morreu esta segunda-feira, na sequência de um acidente de mota, em Vancouver, no Canadá.

A vítima chamava-se Joi Harris e foi a primeira mulher negra a tornar-se piloto profissional de motociclismo nos EUA.

De acordo com a imprensa internacional, Harris estava vestida com as roupas da personagem "Domino", mas não estaria a usar capacete, quando o acidente aconteceu.

Esta seria a primeira vez que fazia de duplo numa produção cinematográfica, mas apesar da pouca experiência, Harris era bastante experiente em cima de motos.