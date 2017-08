Seja pelo sossego, pela paisagem ou pela segurança, a verdade é que o país está cada vez mais na rota das preferências de quem escolhe o melhor local para passar uns dias de férias. Prova disso tem sido o aumento de voos internacionais que têm cidades portuguesas como destino.

São cada vez mais frequentes os anúncios de novas ligações. Desta vez, a Rynair anunciou novas rotas a partir do Porto. Em comunicado, a transportadora explica que lançou “seis novas rotas com partida do Porto para Bari, Bratislava, Brindisi, Budapeste, Praga e Salónica, com conexão através de Milão-Bérgamo”.



Portugal está na mira

Basta uma pesquisa rápida na Internet para constatar o aumento do número de lugares em viagens com destino a cidades portuguesas. A companhia aérea grega Aegean Airlines, por exemplo, anunciou que vai aumentar no próximo verão as ligações entre Lisboa e Atenas, de quatro voos por semana que realiza atualmente para cinco. A Croatia Airlines reforçou as suas ligações entre Lisboa e Zagreb também com mais um voo por semana em maio e chegou assim aos quatro semanais. Já a easyJet que, em 2016, aumentou em 19% o número de passageiros em Portugal, também reforçou o mercado nacional até porque a taxa de ocupação nas rotas portuguesas teve um comportamento melhor do que a média global: 95% face aos 91,6% da rede easyJet.

Apesar de ainda não existirem dados concretos em relação aos primeiros meses deste ano, fonte da ANA Aeroportos confirma a tendência que já tinha começado a desenhar-se no ano passado: «Há mais voos de certeza. É uma consequência natural de estarmos a crescer muito enquanto destino turístico». De acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), nos primeiros três meses deste ano o número de aviões que aterraram nos aeroportos nacionais ascendeu a 40 mil, com uma subida de 12,6%.