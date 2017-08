Os incêndios continuam a consumir o país já causaram 48 feridos, dos quais seis são graves e neste momento ainda estão ativos 46 fogos.

De acordo com Rui Esteves, comandante nacional de operações de socorro da Proteção Civil, os incêndios de Mação e Vila de Rei são as situações mais preocupantes e até agora já arderam 140 mil hectares.

O comandate acrescentou ainda que dos seis planos de emergência ativados, dois já foram desativos, em Coimbra e Miranda do Corvo.

Desde quarta-feira, que as chamas mobilizam muitos bombeiros, estando atualmente três mil operacionais no terreno, apoiados por 865 meios terrestres e 24 meios aéreos, de acordo com a página da Proteção Civil.