Durante o programa "Universo Porto - da Bancada", o director e Comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, anunciou que os jogadores do clube azul e branco vão abandonar as entrevistas rápidas, caso sejam feitas perguntas fora do âmbito de jogo.

"Vamos dar indicações aos jogadores para abandonarem as flashes quando surgirem questões que não estejam relacionadas com o jogo. Há um regulamento a respeitar", explicou.

A decisão está relacionada com a pergunta feita a Aboubakar, no final do jogo com o Tondela, onde o atleta foi questionado sobre o facto de ter dito que não queria voltar para o FC Porto, quando ainda defendia as cores do Besiktas.