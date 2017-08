Os corpos das vítimas que morreram esta terça-feira durante aquela que é considerada a mais importante romaria da Madeira, no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, foram depositados dentro de um contentor devido à falta de espaço na morgue do hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, avança o JM Madeira.

De acordo com a publicação, o contentor terá sido colocado junto à porta da morgue esta noite passada e a passagem está tapada por um pano preto que impede ver o interior.

Recorde-se que o acidente aconteceu ao final da manhã de ontem. Um carvalho com cerca de duzentos anos caiu para cima da população, acabando por matar 13 pessoas e ferir 49.