Cristiano Ronaldo é um dos três nomeados para Jogador do Ano da UEFA. Juntamente com o capitão das quinas, do Real Madrid, surgem Lionel Messi, do Barcelona, e Gianluigi Buffon, guarda-redes da Juventus.

O número 7 dos merengues é o candidato favorito ao troféu depois de ter vencido a Liga dos Campeões, numa final em que apontou dois golos.

Os prémios serão entregues durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, marcado para 24 de agosto.