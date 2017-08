Na sua página de Twitter, Barack Obama publicou no passado domingo uma mensagem na qual condena o racismo com uma citação de Nelson Mandela.

A mensagem foi publicada após os protestos da extrema-direita em Charlottesville e tornou-se na publicação daquela rede social com mais gostos de sempre.

“Ninguém nasce com ódio a outra pessoa por causa da sua cor de pele, da sua origem ou da sua religião”, escreveu o antigo presidente norte-americano na legenda de uma fotografia em que Obama surge a cumprimentar três crianças de raças diferentes.

Em três dias a publicação atingiu mais de 2,9 milhões de gostos, ficando com o galardão de tweet “mais gostado de sempre”.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm