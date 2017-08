O concerto de Mariza no festival O Sol da Caparica que aconteceu na semana passada ficou marcado com um comentário da fadista. Durante o concerto a artista encantou e deu a sua opinião sobre as tendências de moda das jovens.

“Meninas, deixem-me dizer-vos que esses calções com que andam de rabo de fora e essas minissaias são horríveis”, disse a fadista à plateia.

A reação de Mariza motivou aplausos e assobios, tendo chegado às redes sociais. Cláudio Ramos não ficou indiferente e saiu em defesa da artista.

“De repente uma chuva de criticas a artista por ter dito o que pensava, mas mais do que dizer o que pensava – porque é livre de o fazer – quem estava no recinto e se preocupou em perceber a frase, rapidamente entendeu que ela vinha, porque Mariza fazia um termo de comparação ou paralelismo no tempo que vivemos, com uns versos de um fado imortalizado por Amália e escrito por Alberto Janes, ‘É ou não é’, que tem estes versos: ‘É ou não é? / Um velho que à rua saia / Pensa, ao ver a mini-saia / Este mundo está perdido!’”, começou por explicar.

“Eu acho que já vi coisas bem mais graves que um comentário destes e que rapidamente se percebe que a polémica foi criada porque não tinham mais nada para fazer e que a fadista não deixa de dar um bom concerto porque não gosta de calções curtos”, rematou.