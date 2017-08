Mestres Povoadores

O despovoamento progressivo do interior foi o maior falhanço da democracia portuguesa. Corrigir as assimetrias tem de ser uma prioridade

Em tempo de férias regresso regularmente à paixão pelo estudo da história do mundo e da história da nossa terra, acompanhada sempre que possível pela visita a locais míticos e marcantes dessas epopeias.

Este ano, sensibilizado pelas consequências do incêndio de Pedrogão Grande e de tudo o que se debateu em torno dele e do que a ele se seguiu na nossa floresta, as minhas caminhadas pela literatura e pelo terreno, foram particularmente tocadas pelos testemunhos da grande capacidade que os portugueses sempre tiveram na sua história para usar o povoamento como estratégia de consolidação do seu território e de projeção de uma nação parca de gentes como uma nação global.

Os portugueses foram ao longo de séculos conquistadores, descobridores, exploradores e sobretudo povoadores, usando sempre que necessário a miscigenação com outros povos e culturas, para se afirmarem como nação independente na península, na europa e no mundo.

A revolução do 25 de Abril devolveu-nos a democracia e conduziu-nos à descolonização, tornando determinante o desenvolvimento sustentável do País confinado às suas fronteiras matriciais.

Esse desenvolvimento exige uma aposta na vocação global e europeia do País e no reforço das potencialidades internas de forma coesa e territorialmente equilibrada. Este último objetivo, não obstante os múltiplos esforços e a quantidade de recursos aplicados, não foi atingido com êxito. O despovoamento progressivo do interior foi o maior falhanço da democracia portuguesa. Corrigir as assimetrias provocadas tem que ser uma prioridade.

Sem um repovoamento inteligente, qualquer plano de salvaguarda do interior, por melhor elaborado que seja no plano técnico, determinado no plano político e dotado no plano financeiro, estará condenado ao insucesso.

Esse repovoamento, ensina-nos a experiência, tem que se basear em núcleos fortes com base institucional e especialização produtiva, capazes de atrair massa crítica e gerar ciclos virtuosos de crescimento e desenvolvimento sustentável, garantindo ao mesmo tempo condições de proximidade para o acesso a serviços públicos de qualidade.

Escrevi recentemente neste espaço sobre os malefícios da erosão das estruturas orgânicas intermédias da nossa administração pública. A erosão das estruturas intermédias desconcentradas agrava o problema. O seu reforço tem que ser o pilar central de uma planificação sub-regional que permita viabilizar redes de conhecimento e de criação de riqueza atrativas, que em complemento com a qualidade de vida, permitam chamar ao interior novas gentes e assim resolver os seus maiores problemas estruturais.

Quando no passado os nossos Reis queriam consolidar os territórios desconcentravam o poder e atraíam com incentivos adequados as novas gentes que garantiam o seu desenvolvimento e preservação. Recorreram também ao povoamento forçado, algo que hoje felizmente não podemos fazer. É preciso aguçar o engenho para que sejam desenhadas e aplicadas políticas que permitam criar núcleos de povoamento com massa crítica, vibrantes e sólidos em todo o território nacional e não apenas no seu sobrecarregado litoral. É o que se espera de um povo de mestres povoadores.

Eurodeputado