A era do desenvolvimento sustentável

A mês e meio das eleições autárquicas, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável deviam estar na agenda política e mediática. Contudo, Portugal parece alheado desta realidade

Vigésimo oitavo lugar. É esta posição que Portugal ocupa no mais recente ranking sobre a implementação dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), a forma encontrada pelas Nações Unidas para compatibilizar a prosperidade económica com a proteção social e a sustentabilidade ambiental.

Com 17 objetivos e mais de 160 metas para cumprir até 2030, o nosso país está à frente de Itália, Luxemburgo ou Israel, mas atrás de Bielorrússia ou Polónia – num índex organizado pelo departamento de estatísticas da ONU que, sem surpresa, é liderado pelos países escandinavos.

Portugal marca pontos positivos na concretização dos objetivos 7 (energias renováveis acessíveis) e 11 (cidades e comunidades sustentáveis), mas fica aquém na implementação dos objetivos 8 (trabalho digno e crescimento económico), 12 (produção e consumo sustentáveis), 13 (ação climática), 14 (proteção da vida marinha) e 15 (proteção da vida terrestre). A boa notícia é que temos tempo para recuperar posições e escalar até ao topo do ranking. A má notícia é que temos muita coisa para fazer até 2030.

Os leitores que me têm acompanhado neste espaço sabem que tenho dedicado especial atenção ao tema dos ODS nas últimas semanas. Não é por acaso. Tenho a firme convicção de que o desenvolvimento sustentável não é apenas uma forma de entender o mundo: é também uma maneira promover transformações globais a partir de soluções locais.

Mais do que isso: ao contemplarem objetivos de todos os tempos e de todos os lugares – como o emprego decente e desenvolvimento económico, erradicação da pobreza, saúde e educação de qualidade, igualdade de género, combate às desigualdades e defesa da paz, da justiça e das instituições – os ODS assumem-se como um programa político passível de ser adotado tanto por nações ricas como pobres, pela esquerda e pela direita, pelos governos centrais ou locais.

Precisamente por os seus objetivos serem partilháveis por todas as organizações, há muitos os sinais de que a agenda dos ODS começa a ganhar tração em várias latitudes e níveis de decisão. O primeiro-ministro Shinzo Abe acompanha pessoalmente a implementação dos Objetivos no Japão. No setor privado a Fuji Xerox, o maior consórcio entre empresas japonesas e americanas, anunciou recentemente que a taxa de reciclagem dos seus materiais é de 100%. Nos Estados Unidos, várias cidades, especialmente na próspera Costa Oeste, competem pela liderança na prossecução dos ODS e das suas metas.

Os ODS valem por si mesmos, são intrinsecamente bons. E valem pelos seus efeitos: um mundo mais sustentável, uma agenda para a mudança, a criação potencial de mais de 300 milhões de postos de trabalho em todo o mundo e 12 triliões de dólares de incremento na economia.

Todas estas razões justificariam que a mês e meio das eleições autárquicas os ODS estivessem na agenda política e mediática. Contudo, Portugal parece alheado desta realidade, o que não significa que o governo das cidades o esteja. Porque não está. E não é por acaso que um dos items onde o nosso país compara melhor com a concorrência no índex da ONU é precisamente o da sustentabilidade das cidades e das comunidades locais. Como já aqui se escreveu, a ONU percebeu claramente que os ODS só vão ser uma realidade se as cidades liderarem a agenda de mudança. Portugal não pode ambicionar ir mais longe na tabela, nem participar mais no quadro de progresso económico, social e científico criado por esta nova era do desenvolvimento sustentável, se as suas cidades não estiverem plenamente comprometidas com os objetivos.

Cascais, autarquia que tenho a honra e o privilégio de liderar, elevou os ODS a programa político e estratégico. Fê-lo porque entende que é sua a responsabilidade liderar pelo exemplo no plano nacional e internacional. Mas fê-lo, também, porque quantos mais objetivos forem atingidos, mais próspera, solidária e coesa será Cascais como comunidade.

Como sinal do nosso compromisso, em setembro lançaremos uma grande iniciativa pública, sem precedentes no país, com o objetivo de fomentar o escrutínio e a promoção dos ODS localmente. Como? Em três níveis: (1) os cidadãos poderão acompanhar a atualização e monitorização dos ODS através de um ‘dashboard’ no site; (2) está a ser criado o “Visto ODS” para todas as decisões camarárias, avaliando o seu impacto e contribuição para os ODS; (3) nomeação de embaixadores locais por objetivo e a criação de conselhos locais para desenvolvimento das temáticas dos ODS.

Pessoa, planeta, prosperidade: é esta a trilogia de P que faz dos ODS um roadmap consensual entre 193 nações para um mundo melhor em 2030. Cascais, à sua escala, já faz e continuará a fazer parte deste consenso global. Ontem como amanhã.

Escreve à quarta-feira

com vista para o atlântico