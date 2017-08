Tom Cruise foi levado para o hospital no passado fim-de-semana na sequência de uma queda durante as gravações da rodagem Missão Impossível 2.

O artista, de 55 anos, tentava saltar de um edifício para o outro quando o incidente aconteceu. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Tom Cruise terá sido transportado para o hospital com o tornozelo partido.

As gravações foram adiadas por alguns meses devido à lesão do ator, adiantou o The Sun, o que poderá comprometer a data de estreia do filme que estava marcada para o dia 27 de Julho de 2018.