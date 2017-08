Das 16 pessoas que foram internadas na sequência da queda de uma árvore durante aquela que é considerada a mais importante romaria da Madeira, que junta no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, nove tiveram alta e sete permanecem internadas.

De acordo com fonte do hospital, as pessoas que permanecem internadas apresentam múltiplas farturas. A mesma fonte adiantou ainda dos sete internados, cinco são adultos, sendo que um de nacionalidade francesa e duas crianças.

A queda desta árvore – um carvalho com cerca de duzentos anos – acabou por matar 13 pessoas e ferir 49.