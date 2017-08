Fátima vai rezar esta quarta-feira “em todas as celebrações oficiais pelas vítimas da tragédia ocorrida esta terça-feira no Santuário de Nossa Senhora do Monte, no Funchal”, Madeira, informou o Santuário, em nota de imprensa.

“Rezaremos pelas vítimas mortais para que o Senhor as receba no seu reino, pelos familiares para que encontrem no Senhor o consolo, nesta hora de dor, e pelos feridos que recuperam a saúde”, afirmou ontem o reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, numa comunicação enviada a todos os capelães.