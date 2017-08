Um tubarão de pequeno porto foi salvo esta segunda-feira por uma equipa da Polícia Marítima, na praia de Albarquel, no concelho de Setúbal, durante uma patrulha de rotina.

De acordo com um comunicado do Comando local, o exemplar de tubarão da espécie Pata-Roxa, parecia desorientado e seguia em direcção à praia, correndo o risco de encalhar e morrer no areal.

Os agentes conseguiram recolher o pequeno tubarão para dentro da embarcação em que seguiam e libertaram o animal longe da praia.