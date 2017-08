As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para esta quarta-feira temperaturas máximas acima dos 30º em todos os distritos do continente, pondendo atingir até ao final da semaa os 40º.

Os distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja, Faro e a região autónoma da Madeira estão hoje sob aviso amarelo até à próxima sexta-feira, devido ao calor.

Quanto às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 16 e 29 graus Celsius, no Porto entre 13 e 24, em Viseu entre 12 e 30, em Vila Real entre 13 e 30, em Bragança entre 14 e 32, na Guarda entre 14 e 28, em Coimbra entre 13 e 28, em Castelo Branco entre 27 e 3, em Portalegre entre 15 e 34, em Santarém entre 15 e 32, em Évora entre 16 e 36, em Beja entre 14 e 3 e em Faro entre 20 e 34.