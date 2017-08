Silly season? Antes fosse!

Este tem sido um verão fértil em acidentes nunca vistos. A 17 de junho, ainda a estação não tinha começado oficialmente, já o incêndio de Pedrógão Grande fazia 65 vítimas mortais.

Era difícil acreditar que algo parecido pudesse acontecer num país civilizado. A 2 de agosto, com a praia cheia, uma avioneta avariada aterrava de emergência no areal de S. João da Caparica. Balanço: dois banhistas mortos. O país voltou a ficar em choque.

Ontem, passados dois meses sobre a tragédia de Pedrógão e duas semanas sobre a da Costa da Caparica, a morte chegou novamente do céu. A queda de uma árvore na ilha da Madeira ceifou 13 vidas e provocou 50 feridos. O que têm em comum estes acidentes? A particularidade de se encontrarem intimamente associados a momentos de lazer. Algumas das vítimas de Pedrógão regressavam da praia das Rocas, um enorme complexo de diversão aquática, depois de um dia bem passado.

As pessoas apanhadas pela avioneta à beira-mar provavelmente estavam a relaxar ou a fazer desporto. As vítimas da Madeira participavam numa festa de cariz religioso, semelhante a tantas outras que ocorrem por esse país fora. Em nenhum dos casos parecia haver qualquer perigo. Mas ele chegou quando e donde menos se esperava. Neste caso, do mais pacífico dos seres vivos: uma árvore.

Quando até as árvores se tornam perigosas (e esta não estava em chamas) é caso para ir à bruxa... Note-se que a árvore fatídica foi um carvalho com 200 anos. Nestes seus 70 mil dias de vida, aproximadamente, não faltaram oportunidades para cair sem provocar vítimas. Numa tempestade de inverno, por exemplo. Mas, por um tremendo azar, a queda foi acontecer logo quando havia centenas de pessoas por perto. A árvore estava ou não sinalizada? O avião podia ou não ter amarado?

A Proteção Civil podia ou não podia ter feito mais para salvar vidas em Pedrógão Grande? É difícil dizer. Por enquanto, só uma coisa parece certa. Esta não tem sido uma silly season – apenas uma época rica em acidentes estúpidos.