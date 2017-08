A Procuradoria-Geral da República (PGR) decidiu abrir um inquérito à queda da árvore que vitimou mortalmente 13 pessoas na freguesia do Monte, na Madeira.

"O Ministério Público decidiu instaurar inquérito", disse fonte da PGR à agência Lusa. Em conferência de imprensa, as autoridades confirmaram que a queda do carvalho provocou 13 mortos e 49 feridos.

Em comunicado, o Governo Regional da Madeira decretou três dias de luto regional e expressou “profundo pesar pelos trágicos acontecimentos ocorridos esta manhã, na freguesia do Monte, no Largo da Fonte”.

A árvore, um carvalho com cerca de 200 anos, caiu pela raiz sobre a multidão que esperava pela procissão a propósito do Arraial do Monte, considerada a maior festa da Madeira. À RTP, testemunhas afiançaram que não foi a primeira árvore a cair no local.