O Presidente da República chegou ao fim da tarde de domingo à ilha da Madeira, onde uma queda de árvore provocou 12 mortos e 50 feridos (números confirmados até ao momento). “Trata-se de uma realidade que chocou todo o país”, disse Marcelo, que decidiu deslocar-se ao Funchal para testemunhar “solidariedade e conforto ao povo madeirense numa hora de dor como esta”.

Acompanhado do Presidente do Governo Regional da Madeira, Marcelo Rebelo de Sousa preparava-se para se deslocar ao local da tragédia, depois ao hospital onde estão internados 50 feridos e à Protecção Civil. “Tudo o que seja entendido como importante fazer neste momento de dor será feito”, afirmou o Presidente.

Interrogado pelos jornalistas sobre o apuramento de responsabilidades, Marcelo respondeu assim: “Está tudo muito quente, passaram muito poucas horas. O importante agora é testemunhar a solidariedade e conforto e estar junto daqueles que sofrem”.

Marcelo encontrava-se de férias no Algarve quando soube da notícia da tragédia. Quando os jornalistas lhe perguntaram sobre a necessidade de interromper as férias respondeu: “Isto é mais importante do que as férias”.

Em nota publicada na página oficial da Presidência da República, ao princípio da tarde de domingo, Marcelo já tinha lamentado a tragédia e anunciado a sua deslocação à Madeira: “Ao tomar conhecimento da tragédia ocorrida na Madeira, apresento às famílias enlutadas as minhas mais sentidas condolências. Irei deslocar-me ainda hoje ao Funchal para me inteirar de perto do ocorrido e, naturalmente, para levar uma palavra de alento e conforto aos que perderam os seus entes mais queridos”.