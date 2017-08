Pelo menos dez pessoas morreram e várias ficaram feridas, na sequência de uma queda de um árvore de grande porte durante as romarias da Nossa Senhora do Monte, Funchal, Madeira.

A árvore terá tombado junto a ponto de venda de velas, onde estavam concentradas dezenas de pessoas. Dez pessoas acabaram por morrer e outras ficaram feridas, entre as quais quatro estão em estado grave.

De acordo com a corporação dos Bombeiros Municipais do Funchal, seis pessoas foram transportadas para o hospital com traumatismos crânio-encefálicos.

Fonte do serviço regional da Proteção Civil da Madeira disse ao CM que ainda decorre a assistência a diversas vítimas no local, não querendo adiantar números relativamente a mortos e feridos.