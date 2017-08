Só este ano, já foram detidas 60 pessoas suspeitas de atear fogos em Portugal. A Polícia Judiciária atualizou ontem este número, após a detenção de seis pessoas por suspeita de fogo posto nas zonas de Famalicão, Paços de Ferreira, Gouveia, Bragança e Viana do Castelo. Os detidos, com idades compreendidas entre os 19 e os 61 anos, serão presentes às autoridades para um primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

Esta notícia chega numa altura em que as chamas não dão tréguas há semanas, um pouco por todo o país. Ontem eram oito os principais incêndios ativos nos distritos de Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Santarém e Leiria. No total, os incêndios mobilizavam mais de dois mil operacionais, apoiados por 606 meios terrestres e 26 meios aéreos.

Ainda assim, domingo foi o primeiro dia em que não houve um aumento do número de incêndios relativamente aos quatro dias anteriores. Ontem estavam 37 fogos ativos, um número bem inferior aos mais de 200 do fim de semana. Segundo Patrícia Gaspar, responsável da Proteção Civil, ontem ainda estavam ativos seis planos de emergência, sendo o último a ser acionado o de Vila de Rei, tendo em conta que esta zona continuava, ao final do dia, a ser severamente consumida pelas chamas. A responsável referiu ainda que o número de feridos aumentou de 42 para 48, dos quais três são graves, e que foram retiradas 112 pessoas em Vila de Rei como prevenção.

seis horas As chamas que lavram em Vila de Rei consumiram, em apenas seis horas, cerca de 40% do território. O incêndio de grandes dimensões, que deflagrou no domingo à noite, começou com a propagação do fogo do concelho vizinho de Ferreira do Zêzere.

“A situação acalmou, mas mantém-se uma frente ativa perto da sede do concelho”, afirmou Ricardo Aires, presidente de Vila de Rei à Lusa. O autarca referiu ainda que várias pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas, dando destaque ao apoio dos meios espanhóis. “O exército espanhol, presente em Vila de Rei, salvou o ponto de captação de água que abastece o concelho. Estou grato porque, se não fossem eles, Vila de Rei estava hoje sem água”, referiu.

O fogo que lavrava com grande intensidade em Vila de Rei levou ainda ao corte da estrada nacional 2 (EN2), que liga a localidade a Abrantes. Para além da EN2, também foi cortada ao trânsito a estrada nacional 251 (EN251), que liga Cabaços, em Tomar, a Ferreira do Zêzere.

Só em Vila de Rei, de acordo com a Proteção Civil, estiveram cerca de 500 operacionais que contam com o apoio de 145 meios terrestres e ainda nove meios aéreos.

Ontem, ao final da tarde, o presidente da Câmara do Fundão pediu um reforço dos meios de combate ao fogo porque as chamas estavam descontroladas. Além disso, a aldeia de Castelo Novo, no concelho do Fundão, teve de ser evacuada por estar cercada pelas chamas.

Em resolução

À hora de fecho da edição, os incêndios perto do Santuário da Senhora das Preces, em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, e na zona do Barqueiro, em Alvaiázere, no distrito de Leiria, já se encontravam em fase de resolução, mas ainda inspiravam preocupação, pelo que continuava envolvido um elevado número de meios devido ao risco de reativação. Em Oliveira do Hospital estiveram 199 operacionais e 64 viaturas. Já para Alvaiázere foram deslocados 241 bombeiros e 64 meios terrestres.

Já o incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Coimbra e que alastrou a Lousã, Vila Nova de Poiares e Miranda do Corvo foi dado como dominado ontem à tarde pela Proteção Civil. A zona mais afetada pelas chamas foi Miranda do Corvo, onde foi acionado, no sábado, um plano de emergência municipal que ainda se mantém ativo. Ontem, continuavam no local cerca de 400 operacionais com o apoio de quatro meios aéreos e mais de cem meios terrestres para trabalhos de prevenção, de forma a evitar reativações e expansão das chamas.