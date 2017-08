As críticas contra o presidente Donald Trump não param de crescer. Desta vez por não ter condenado logo as ações dos grupos supremacistas brancos em Charlottesville, na Virgínia, que este fim de semana causaram a morte de uma manifestante e 34 feridos.

Kenneth C. Frazier, CEO da farmacêutica Merck, anunciou a sua demissão, através do Twitter, do Manufacturing Council (conselho privado da indústria que aconselha) o Departamento de Comércio por motivos de “consciência” e por considerar “que os líderes dos Estados Unidos devem honrar os nossos valores fundamentais, rejeitando claramente as expressões de ódio, fanatismo e de supremacia de grupo, contrariando o ideal americano de que todas as pessoas são criadas iguais”. Em apenas uma hora, Frazier recebeu a resposta presidencial – também pelo Twitter – à sua demissão. “Agora que Ken Frazier da Merck Pharma renunciou ao Manufacturing Council do Presidente, terá mais tempo para BAIXAR OS PREÇOS DOS MEDICAMENTOS ROUBALHEIRA!”, escreveu Trump.

Frazier não foi o único conselheiro do presidente a demitir-se por discordar com as posições da administração Trump ou por atitudes públicas do presidente. Em junho passado, Elon Musk e Robert Iger, CEO da Tesla e da Disney, respetivamente, demitiram-se dos seus cargos de conselheiros do presidente na sequência do abandono norte-americano dos Acordos Climáticos de Paris.

Apesar da maré de críticas, Trump não está sozinho e o procurador-geral Jeff Sessions prova-o. “A sua [de Trump] declaração inicial condenou rotunda e inequivocamente o ódio, a violência e o fanatismo”, disse Sessions no programa televisivo “Good Morning America” da ABC. “Ele pediu ao nosso povo para trabalhar em comunidade, com amor e carinho e não com ódio e violência”, complementou. Sessions também afirmou que a violência do passado fim de semana na Virgínia pode ser considerada como “terrorismo doméstico”. Antes das suas declarações à ABC, Sessions já tinha pedido a abertura de uma investigação federal sobre a violência na manifestação. O FBI está a investigar o caso.

Os tweets de Trump

Quando Donald Trump tomou conhecimento dos acontecimentos publicou na sua conta do Twitter uma mensagem para o povo norte-americano. “Todos nós devemos estar unidos e condenar tudo o que representa o ódio. Não há lugar para esse tipo de violência na América. Vamos unir-nos como se fôssemos um!”, declarou. Uma mensagem considerada demasiado branda e que estaria a desculpar os supremacistas brancos, ao colocar as responsabilidades de igual forma em ambos os lados do conflito. Perante o avolumar das críticas e da sua eventual colagem, Trump decidiu finalmente condenar as ações dos grupos de extrema direita em Charlottesville, afirmando que os “KKK, neonazis e supremacistas brancos são repugnantes”.

ataque de supremacistas brancos

Desde que Donald Trump ganhou as eleições presidenciais a 8 de Novembro de 2016 que os grupos supremacistas e nazis norte-americanos parecem ter ganho novo ímpeto na política norte-americana.

Os líderes e ex-líderes dos movimentos de supremacia branca e nazis norte-americanos, como Richard Spencer e David Duke, apoiaram Trump na sua campanha presidencial.

Segundo dados do Southern Poverty Law Center, uma organização que monitoriza os grupos de extrema-direita nos EUA, durante a administração Obama foram descobertos 68 conspirações/ataques, sendo que apenas seis tinham motivações jihadistas. 95% possuíam motivações de supremacia branca e neonazi. Entre 2000 e 2016 os grupos de supremacia branca aumentaram 52%, segundo a mesma organização.

No passado sábado, sinal dos tempos, vários grupos de extrema-direita organizaram a marcha “Unir a Direita” pelas ruas de Charlottesville, na Virgínia, contra a remoção da estátua do general confederado e esclavagista Robert E. Lee do Emancipation Park, localizado na cidade. A marcha contou com a presença de centenas de militantes de extrema-direita e foi liderada por elementos afectos a milícias armadas.

A marcha rapidamente escalou para confrontos com manifestantes antifascistas. Os dois lados começaram a insultar-se, depois a empurrar-se e, por fim, a situação acabou por originar confrontos. Por volta das 13h45 de sábado (20h45 em Portugal) um carro dirigiu-se contra uma multidão de manifestantes antifascistas, matando uma manifestante, Heather D. Heyer de 32 anos, e ferindo pelo menos 19 pessoas. Na sequência dos confrontos e do atropelamento deliberado 34 pessoas ficaram feridas.

Numa conferência de imprensa o governador Terry McAuliffe declarou o estado de emergência e assegurou que os grupos de extrema-direita não são bem vindos no estado da Virgínia. As autoridades identificaram o alegado terrorista como sendo James Alex Fields Jr, de 20 anos, que recentemente tinha aderido às ideias do movimento neonazi norte-americano. Fields já foi acusado de homicídio em segundo grau.