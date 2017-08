O príncipe Henrique, o marido da rainha Margarida II da Dinamarca, foi hospitalizado, anunciou esta segunda-feira o palácio real.

Em comunicado, a Casa Real da Dinamarca refere que o príncipe foi hospitalizado no passado domingo com dores na perna direita: O príncipe Henrique foi hospitalizado no domingo passado, à noite, no Real Hospital de Copenhaga, devido a dores na perna direita".

Recorde-se que o príncipe Henrique tem 83 anos.