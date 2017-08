PS e PT: vergonha é coisa que não assiste a António Costa

Costa foi ministro e número dois do homem que destruiu a PT – José Sócrates. Que autoridade moral tem agora para mostrar a sua preocupação com o futuro da operadora?

1. Na passada semana, nesta nossa crónica, concluímos que António Costa e o grupo Impresa (detentor do “Expresso”) estão unidos no ataque à Altice – este grupo francês que, segundo a lógica do mercado aberto e assente na livre concorrência, adquiriu a Media Capital incomoda, em simultâneo, o líder do PS geringonçado e Francisco Pinto Balsemão. Incomoda o PS pois António Costa e seus séquitos temem que a Altice (multinacional, distante das lógicas político-partidárias portuguesas) transforme a TVI numa estação de televisão incómoda para o poder socialista, quebrando a lógica editorial muito simpática para o governo da extrema-esquerda e do extremo-PS que atualmente é dominante.

2. Daí que, em termos inéditos numa democracia dita consolidada e europeia, o próprio António Costa proferiu declarações públicas manifestando a sua inquietação quanto à manutenção do “estatuto editorial” da TVI. Ora, porque estará o primeiro-ministro tão preocupado com as opções editoriais (que o mesmo é dizer, com as notícias, tipo de notícias, programas e comentadores) de uma operadora privada? Estará preocupado com a independência dos jornalistas e a imparcialidade dos conteúdos da TVI? Mas então por que diabo António Costa se mostra tão inquieto com a perspetiva do domínio da Media Capital por um grupo multinacional francês, mas nunca se mostrou preocupado com o controlo da TVI por um grupo de media espanhol? Prefere os espanhóis aos franceses? Julga que a Prisa é melhor, do ponto de vista operacional e de gestão, que a Altice?

3. Claro que não! A inquietação de António Costa é política: a Prisa é um grupo de comunicação social politicamente motivado – assumidamente socialista e submetida às lógicas do PSOE; a Altice é um grupo económico que se preocupa com a boa gestão e a criação de valor para as suas empresas, que se traduz, em última linha, na satisfação dos interesses dos seus trabalhadores e acionistas. Daí que a Prisa concertou com o então primeiro-ministro José Sócrates a aquisição da TVI, numa altura em que José Luís Cébrian (o CEO da Prisa) era um apoiante entusiasta de Zapatero, esse “bom amigo” de Sócrates. Desta feita, porém, a Altice não foi pedir a bênção de António Costa para a aquisição da TVI. Este facto, evidentemente, levanta sérias preocupações aos socialistas tipo António Costa – não estão habituados a governar com órgãos de comunicação social independentes e sem medo das represálias da máquina trituradora socialista (que atua sempre pela calada, mas com uma eficácia notável!).

4. O que não pode deixar de surpreender é a apatia generalizada com que as declarações de António Costa foram recebidas pela “elite” portuguesa: no fundo, ao manifestar a sua preocupação pela aquisição da TVI pela Altice, Costa confessa tacitamente que o PS controlou a referida estação televisiva (pelo menos) na última década. Ora, isto é próprio de um país quarto ou quinto-mundista, que já não apenas terceiro-mundista… Infelizmente, esta é a cultura que hoje vigora num partido político que foi essencial para o desenvolvimento da democracia portuguesa e cujos pais fundadores prestaram um serviço inigualável no combate contra a ditadura e na conquista da liberdade – por conseguinte, temos afirmado que António Costa é o anti-Mário Soares. Costa não se interessa por Portugal, pelos portugueses ou mesmo pela liberdade e a democracia: Costa interessa-se pela conquista e manutenção do seu poder pessoal. Ponto final, parágrafo.

5. Já o grupo Impresa, proprietário do jornal “Expresso”, sente-se ameaçado pelo facto de o distribuidor de conteúdos (a MEO) passar a ser, ao mesmo tempo, produtor de conteúdos – face a este duplo papel da sua concorrente, a SIC teme que os seus canais não sejam distribuídos, com o mesmo estatuto que a TVI, aos clientes da MEO. É legítimo que a Impresa adote as medidas que entenda serem as mais adequadas para responder à sua concorrência direta – medidas empresariais, legais , de defesa da concorrência e afins. Agora, já não reputamos como aceitável que um jornal do mesmo grupo se arvore – sem qualquer pejo ético ou problema democrático – em defensor oficial do primeiro-ministro, que alinha nos ataques públicos ao grupo concorrente do patrão deste jornal (que, como todos os leitores e leitoras já perceberam, é o “Expresso”).

6. Atentemos na edição do passado sábado: a manchete do jornal em causa foi uma citação de António Costa, em jeito de lançamento da entrevista que será publicada na próxima edição (ou seja, esta publicação faseada é a forma de o “Expresso” manter António Costa na sua capa em edições sucessivas, promovendo-o…). E o que disse António Costa? Reiterou que a culpa dos incêndios de Pedrógão Grande foi…da PT! Vejam lá bem que o sr. primeiro-ministro António Costa até teve de oferecer um telemóvel de outra operadora ao sr. presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera! Isto é o destaque que o “Expresso” faz de uma entrevista ao primeiro- -ministro de Portugal – frases tão sábias acompanhadas por uma fotografia de Costa (a qual ocupa quase uma página) de calças de ganga, a fingir que está trabalhando, em pose majestática. Em suma: António Costa disse o que o “Expresso” queria ouvir (a culpa é da PT!) e o “Expresso” faz o que António Costa quer (uma capinha, uma fotografia toda catita de uma página e presença semanal nas suas páginas e nas suas capas). O PSD? Passos Coelho? Quem? Esses não existem – a não ser para o “Expresso” prognosticar uma derrota sem precedentes para os sociais-democratas nas próximas autárquicas… E se Rui Rio, ou outro putativo candidato à liderança do PSD, pretender as boas graças do “Expresso” vai ter de bater forte e feio na Altice – o filme já está todo visto.

7. Uma nota final para manifestar a nossa perplexidade com a ilimitada falta de vergonha e descaramento de António Costa. O líder socialista e da esquerda geringonçada preocupa-se agora com a qualidade e força empresarial da PT. Ora, António Costa foi ministro e número dois do homem que destruiu a PT – referimo-nos a José Sócrates Pinto de Sousa. Que autoridade moral tem o PS para atacar uma empresa que adquiriu a PT quando foi o próprio PS, com os seus joguinhos de poder, com os seus favores aos empresários amigos, que destruiu uma empresa portuguesa outrora de referência? Como pode António Costa – membro do governo e apoiante de José Sócrates, o verdadeiro responsável pela crise da PT – vir agora revelar preocupação quanto ao futuro da operadora de telecomunicações? A falta de vergonha e a compulsão para a mentira revelam o caráter do nosso primeiro-ministro – e a razão pela qual é tão perigoso para o futuro da nossa democracia…

