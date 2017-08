Coerência nos discursos e atitudes precisa-se

O relevo na afirmação dos princípios varia hoje com as circunstâncias e com o posicionamento que os diversos intervenientes políticos e mediáticos assumem perante os regimes e interesses que defendem

A defesa coerente de ideias e princípios, quando se trata das atribuladas situações políticas e sociais que se vão vivendo em muitas partes do mundo, parece hoje cada vez menos usual e sustentada.

Tomemos o exemplo da inconstante ênfase na defesa do Estado de direito, separação de poderes e independência do poder judicial.

Não falo já da escandalosa violação dos direitos humanos e das detenções arbitrárias de juízes e procuradores que acontecem quotidianamente na Turquia (país que integra a NATO), nem das condenações à morte por decapitação de elementos críticos do sistema religioso, político e social existente na Arábia Saudita e que tão insignificante indignação pública merece da parte do nosso sistema político- -mediático.

Falo de situações menos graves mas, ainda assim, não menos preocupantes, que dele têm merecido abordagens totalmente díspares.

Com efeito, a muitos dos que agora manifestam justificada preocupação com a destituição da procuradora-geral da República da Venezuela pouco parece preocupar a situação de pressão constante a que está sujeito o procurador-geral dos EUA e o procurador especial encarregado de investigar as atividades do seu presidente, ou os efetivos atentados contra a independência do poder judicial e a liberdade de associação dos magistrados que acontecem contínua e consistentemente na Hungria, Polónia e, agora, também na Bulgária (países que integram a UE).

E, contudo, estes últimos países não vivem situações de convulsão política aguda e integram mesmo estáveis blocos políticos e militares que se justificam com a defesa intransigente dos valores democráticos.

Na verdade, o relevo na afirmação dos princípios – que todos parecem reconhecer como legítimos e essenciais ao funcionamento de sociedades democráticas – varia hoje, demasiado, com as circunstâncias e com o posicionamento que os diversos intervenientes políticos e mediáticos assumem perante os regimes e interesses que defendem.

Mesmo entre nós – um paraíso em comparação com o que sucede por esse mundo fora –, alguns dos que se indignam publicamente com o que acontece lá fora fazem, por vezes, afirmações públicas sobre a situação interna que em tudo coincidem com as formulações políticas dos que, no exterior, mais gravemente atentam contra a justiça independente e a existência de sistemas judiciais autónomos do poder político.

É verdade que não devemos ser ingénuos, procurando esquecer, quando convém, que a justiça e as magistraturas, mesmo em regimes democráticos, podem, também elas, ver a sua ação instrumentalizada política e ideologicamente.

A sua crítica – para manter a defesa dos valores democráticos – deve, contudo, partir da análise rigorosa das decisões concretas que tomam, e não centrar-se no ataque aos princípios estruturantes do Estado de direito: isso é o que fazem os que, pelos mais variados motivos, não convivem já bem com a estrutura democrática do Estado.

O problema não está, pois, na recusa da crítica democrática das decisões judiciais, mas na definição do âmbito dessa crítica.

Por algum motivo, as decisões judiciais e os atos do MP devem ser fundamentados de facto e de direito: essa exigência destina-se precisamente a permitir a sua apreciação e controlo.

Ora, é precisamente nesse plano – que não necessita ser apenas, ou essencialmente, técnico-jurídico – que o seu exame deve, de facto, ser feito, para bem da democracia e da própria legitimidade e independência da justiça.

Só assim se evita a cedência nos princípios democráticos e o enraizamento de uma cultura política que conduz diretamente ao populismo.

Escreve à terça-feira