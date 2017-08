Uma mulher que fazia de duplo de uma atriz nas filmagens do filme “Deadpool”, morreu esta segunda-feira, na sequência de um acidente de mota, em Vancouver, no Canadá.

De acordo com o "Vancouver Sun" a mulher participava numa acrobacia com uma mota quando terá perdido o controlo do veículo. Bateu na fachada de um edifício da Shaw Tower, acabando por morrer.

A atriz participava na sequela do filme de 2016 da Marvel "Deadpool", protagonizado por Ryan Reynolds.