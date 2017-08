As previsões meteorológicas apontam para que o bom tempo está de regresso.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sol vai continuar a marcar lugar em todo o território nacional esta terça-feira.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 26 e os 36 graus Celsius. Já as mínimas vão manter-se perto dos 15 graus. A previsão aponta ainda para uma nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro.

Quanto às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 19 e 34 graus Celsius, no Porto entre 15 e 26, em Viseu entre 13 e 28, em Vila Real entre 14 e 28, em Bragança entre 15 e 30, na Guarda entre 14 e 27, em Coimbra entre 15 e 28, em Castelo Branco entre 19 e 35, em Portalegre entre 18 e 34, em Santarém entre 16 e 33, em Évora entre 15 e 36, em Beja entre 15 e 36 e em Faro entre 20 e 33.