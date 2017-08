João Quadros publicou uma mensagem no Twitter, em torno das últimas declarações polémicas feitas por Pedros Passos Coelho sobre os emigrantes, e André Ventura, o candidato do PSD a Loures, parece não ter gostado do que leu.

Na mensagem publicada por Quadros pode ler-se “Eu a pensar que só havia uma cabeça rapada em casa do Passos”.

André Ventura ‘respondeu’ de volta, ‘ameaçando’ o humorista de pancada: “Talvez um candidato não deva utilizar este tipo de linguagem...que se lixe! Se estivesse à frente do João Quadros agora dava-lhe socos na cara até perceber a barbaridade que disse. Vergonha! Ganhem vergonha!”, escreveu o candidato a Loures no seu perfil do Facebook.