O acidente aconteceu quando o grupo que estava a transportar o andor não conseguiu aguentar o peso e este caiu, fazendo sete feridos e causando o pânico entre a multidão que assistia à procissão.

O andor está registado no livro dos Recordes do Guiness, como sendo o maior do mundo, sendo necessário cerca de 80 pessoas para o transportar.

Os feridos foram transportados para o hospital.