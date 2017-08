Antonio Banderas esteve num evento em Málaga e aproveitou a ocasião para desmentir o que teria sido dito acerca do seu estado de saúde.

O próprio garantiu que os médicos consideram que não é necessário realizar uma operação ao coração do ator.

Em causa estavam as sequelas de um ataque cardíaco que Banderas sofreu no início deste ano, que lhe causavam arritmia cardíaca.

“Não vai haver operação. Estou muito bem e de momento os cardiologistas dizem que não é necessário que haja outra intervenção”, afirmou o ator quando foi questionado sobre o assunto.