Viajar com os amigos é uma das melhores coisas do mundo e não há como negar. Naquela tarde de verão os termómetros marcavam os 28.º graus e a plataforma de Santa Apolónia estava repleta de turistas. Grupos atrás de grupos, cada um com o seu estilo. Objetivo: encontrar turistas que estivessem disponíveis para falar com jornalistas sobre as suas férias. Parece fácil, mas no meio de tanta gente e de tanta confusão pode tornar-se uma tarefa complicada. As carruagens chegam à estação e delas saem dezenas de pessoas, ansiosas por conhecer Lisboa. E como turista não é sinónimo de estrangeiro, é comum encontrar em Santa Apolónia gente da nossa terra.

Ana Rodrigues é da zona da Serra da Estrela, tem 25 anos e é emigrante na Suíça. Foi para o estrangeiro recentemente ter com o namorado, que está lá há cerca de seis anos. Agora decidiu voltar às origens para matar saudades das terras portuguesas.

Os amigos estrangeiros são muitos e depois de conhecer a Suíça optou por retribuir da mesma forma e dar a conhecer a sua terra àqueles que lhe mostraram o país que a acolheu. Começou pelo Norte, passou pela serra da Serra e agora veio apresentar a capital.

“Eles queriam vir passar férias a Portugal pela primeira vez e porque não lhes mostrarmos a cidade? Comecei por lhes mostrar o Porto, depois fomos à serra e agora estamos aqui”, disse.

Ainda não sabia exatamente para onde ir, mas de uma coisa Ana tinha certeza: quer aproveitar cada momento. “E divertirmo-nos ao máximo”, atirou enquanto olhava para os colegas com um sorriso.

O namorado, mais envergonhado, e a mãe não falavam muito – os dois jovens suíços que os acompanhavam também não. Estavam com pressa, mas em pouco mais de cinco minutos deu para perceber que a cultura portuguesa já tinha despertado sentimentos fortes nos dois estrangeiros.

“Eles gostaram muito da comida portuguesa. Assistimos ainda a um espetáculo de rancho folclórico e eles adoraram. Dançaram, riram e divertiram-se como nunca”, disse Ana.

Agora é tempo de conhecer Lisboa. Oceanário e Bairro Alto são os pontos que trazem na cabeça, mas haverá muito mais para descobrir no pouco tempo que lhes resta. As férias estão a chegar ao fim, mas ainda têm pela frente umas horas de diversão.