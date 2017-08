O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste tinha rejeitado a candidatura de Isaltino Morais à Câmara de Oeiras, por considerar que existiam irregularidades, nomeadamente na recolha de assinaturas.

Esta segunda-feira, o Tribunal decidiu readmitir as candidaturas independentes, não só de Isaltino Morais, mas também de Sónia Amado Gonçalves a Oeiras, aceitando o recurso que teria sido interposto contra a decisão judicial que tinha chumbado as candidaturas.

"Esta decisão vem repor a normalidade no processo eleitoral em Oeiras, devolvendo aos cidadãos oeirenses o poder de decisão sobre quem deve governar Oeiras", pelo que "agora é o tempo de todas as candidaturas apresentarem as suas propostas aos eleitores", pode ler-se no comunicado da candidatura de Isaltino Morais.

O prazo para esta reavaliação terminava apenas esta terça-feira, pelas 15h, mas por ser feriado o anúncio da decisão foi feito hoje.

O Conselho Superior da Magistratura já terá aberto um inquérito ao caso.