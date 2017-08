Será esta uma das principais razões para se ter deixado de chamar aos jogos de preparação "jogos amigáveis" - agora são apenas "jogos particulares". É que, se forem como este, entre Athletic Bilbau e Alavés, têm tudo menos de amigável.

As duas equipas bascas defrontaram-se no sábado, mas o jogo não chegou sequer ao fim. O árbitro, Daniel Palencia Caballero, decidiu abandonar o relvado pouco antes dos 90 minutos, depois do enésimo incidente ocorrido entre futebolistas das duas equipas.

Logo aos 70', Alexis Ruano provocou o primeiro ato de indisciplina grave: ao ser expulso, o defesa do Alavés dirigiu-se ao juiz do encontro de forma imprópria e acabou mesmo por lhe tocar na cara, num gesto que desagradou sobremaneira ao árbitro (pode ver o momento no minuto 5 do vídeo abaixo).

Já nos últimis minutos, uma entrada dura do paraguaio Óscar Romero - imediatamente expulso - sobre Saborit desencadeou mais uma confusão entre jogadores das duas equipas. O árbitro acabou por se resolver pelo abandono do campo, juntando-se-lhe os dois assistentes.

Veja aqui o resumo do encontro e respetivos incidentes: