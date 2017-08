O Templo Romano de Évora foi construído há dois mil anos e vai ser alvo de uma intervenção de conservação urgente, após ter sido considerado um risco de queda de fragmentos.

Segundo afirmou a diretora regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira, à Lusa, o risco de queda de fragmentos foi identificado numa monotorização feita em junho.

A rápida intervenção é para que se evite a perda irreversível das várias partes do monumento, bem como algum acidente, devido ao elevado número de pessoas que circulam naquela zona diariamente.

A Direção Regional de Cultura do Alentejo juntamente com a Câmara de Évora vão promover as obras, que vão arrancar já na sexta-feira, devendo estar acabadas dentro de quatro meses. De acordo com Ana Paula Amendoeira, as obras não serão complexas nem muito caras, sendo que o restauro do monumento não irá ultrapassar os 50 mil euros.