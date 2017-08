Passou um ano desde a última vez que conversámos. Estava à espera da reação a essa entrevista polémica em torno de temas fraturantes?

Eu não conheço nenhuma fórmula perfeita para o sucesso na política, mas conheço uma forma infalível para o fracasso: tentar agradar a todos. Eu conheço a Juventude Popular. É uma organização política com 43 anos, é humanista, solidária, onde existe um grande espírito de concórdia perante a diferença. O nosso conceito de democracia é mesmo forjado no pluralismo, na opinião diversa da nossa.

Está a dizer que não é um fundamentalista.

Não sou, nem a Juventude Popular tem o radicalismo na sua génese. As nossas ideias não são fundadas em qualquer ódio. As posições que eu defendo não estão nem aquém nem além das posições do partido em sede de Assembleia da República. Em nenhum momento inquinei aquele que é o pensamento estrutural do CDS.

E esse pensamento estrutural ainda é o mesmo hoje em dia? Não vê mudanças?

Está vivo, não tenha dúvidas. A maior parte destes temas estão fechados, até em sede parlamentar.

Mas em relação às quotas de género, o Francisco tem uma posição, a presidente de partido tem outra. Por isso é que lhe pergunto: o pensamento estrutural do CDS, está a mudar ou não?

O pensamento estrutural do CDS, para começar, tem como base uma carta de princípios escrita por Adelino Amaro da Costa, que consagrou o seguinte: o homem é oprimido/explorado quando está sujeito à imposição autoritária de determinadas minorias ativistas.

Acha que essas minorias fizeram de si um alvo.

Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Enquanto eu nunca fiz delas um alvo meu. Há outro pensamento no CDS, ainda que sendo uma parcela minoritária, que não tem problemas em aceitar essa agenda parcial ou genericamente. Nós somos um campo de liberdade onde devemos respeitar a nossa própria identidade. A Juventude Popular tem uma carta de princípios e tem valores que não negoceia; não estão sujeitos a modas. E há uma parte silenciosa da sociedade que concorda com esta linha de pensamento. Não são sempre os mais barulhentos que têm mais razão…

Sente apoio dessa parte da sociedade?

Falo de uma doutrina, habitualmente professada em silêncio. E porquê? Porque falta fenómeno carismático e lideranças políticas que não tenham receios de discutir temas que estão no centro da sociedade. E repare que eu não quero trazer nenhum tipo de radicalismo para o debate público; fui confrontado com um conjunto de temas que, até por uma questão de honestidade intelectual, só poderia responder de forma séria.

Acha que os líderes políticos de hoje têm medo do ‘politicamente correto’?

Sim, acho que há um receio. Há um policiamento de consciência.

O André Ventura [candidato à Câmara de Loures] também foi vítima disso?

André Ventura incorreu, a meu ver, em alguma generalização. Mas não tenho dúvidas que as pessoas podem ser afirmativas, sem serem censuradas, nem terem ‘sentinelas da alvorada do progresso’ que as colocam à margem do debate democrático. Têm todo o direito de chamar ao debate autárquico os temas que melhor lhes aprouverem. Quanto a essa matéria, não censuro ninguém.

Mas o CDS retirou-lhe o apoio.

Foi uma decisão tomada pela presidente do partido, na qual eu não fui tomado em conta na deliberação. Mas deixe-me dizer que, para mim, essa é uma questão ultrapassada. O CDS tem um candidato a Loures: é o Pedro Pestana Bastos, um advogado reputado, com escola de partido, e é nele que deve recair todo o investimento para que tenha o melhor resultado possível numa matriz cristã, solidária e inclusiva. O resto não é assunto.

E as ‘minorias’ tornaram a condená-lo quando a Juventude Popular falou em abstinência sexual. Aproveitaram-se de um equívoco ou não?

O que a Juventude Popular aí propôs não foi nenhuma inovação. O que dissemos foi que uma vez que o tema da abstinência já era tratado no 10.º ano deveria ser antecipado para o 5.º ano de escolaridade. Para que crianças de dez anos, a quem se exige que saibam tudo em relação ao aborto e à utilização de contracetivos, tenham uma educação centrada nos afetos, numa educação sexual que aborde, naquela tenra idade, uma abstinência. Nós sugerimos que essa possibilidade fosse antecipada do 10.º ano - onde já estava antes - para o 5.º ano. Sejamos sérios: nenhum pai acharia normal o seu filho de 10 anos ter uma vida sexual ativa…

Deixando a polémica. Está entusiasmado por ser candidato a deputado municipal em Carnide?

No campo da experiência que adquiri durante quatro anos na assembleia de freguesia de Carnide, fui convocado para dar um contributo naquele que é o melhor projeto para pôr termo à sucessão dinástica dos socialistas em Lisboa.

Deverá deixar de ser ‘dinástica’ muito em breve.

Veremos. Eu acredito que a próxima presidente de Câmara será Assunção Cristas. Tem todas as condições para tal. Mas gostava de dizer mais: eu tenho para mim que, em dados momentos, a alternância e a reformulação são a forma mais pura, paradoxalmente, de conseguir segurança no poder político. Tem que haver um rompimento com as políticas que estão a ser seguidas na Câmara Municipal de Lisboa.

Porquê?

O apoio às pessoas mais carenciadas foi substituído pelas empreitadas, os transportes públicos são sinónimo de caos na vida dos lisboetas, as acessibilidades são sinónimo de dificuldades, os turistas imigram para Lisboa e os jovens emigram de Lisboa…

Acha que há excesso de turismo.

Não. O turismo tem sido uma alavanca do nosso motor económico, mas não devemos estar demasiadamente dependente dele. Hoje, a economia está caucionada pelos serviços, a balança comercial começa a desequilibrar-se, o recurso ao crédito disparou e há cada vez mais famílias em incumprimento. Não há uma estruturação na produtividade, nas exportações e na iniciativa privada, que é onde eu vejo maior crescimento sustentável para uma economia.

Mesmo que se aceitem essas premissas, a verdade é que o Governo atual continua de pedra e cal e a oposição nem por isso…

Aqui faz sentido insistir em Lisboa como espelho da governação nacional: o tecido produtivo tem de gerar mais oportunidades. No caso dos jovens, devem poder constituir família dentro da cidade em vez de serem obrigados a sair a correr porque a sua fixação está inviabilizada. Deve também pensar-se a educação como motor da mobilidade social; como acesso dos mais carenciados ao elevador para uma vida mais favorável. Isso também é igualdade de oportunidades. E faz parte do guião humanista do CDS.

Isso é o projeto. Agora, como é que o ‘vende’? É que se Lisboa pode ser espelho da governação nacional, a popularidade do PS também se confirma em ambos os campos.

O Governo tem sabido comunicar de forma ardilosa, criando alguns mitos: é um Governo que antes de o ser já o era, não tendo ganho eleições, governou, aprova orçamentos que não realizam a despesa que prometem…

Se o PS vencesse sem maioria absoluta e uma coligação pós-eleitoral da direita o ultrapassasse, não apoiaria essa solução?

Neste momento abriu-se um precedente… Antes havia uma prática e eu acredito nas tradições e nos costumes. Foi uma solução legítima do ponto de vista constitucional e ilegítima do ponto de vista político.

Mas as pessoas parecem gostar…

Por isso é que a agenda da JP se destaca como alternativa a este Governo. O seu papel é representar uma direita moderna, democrática, popular e social. Ser o braço direito da juventude em Portugal. E este Governo em matéria de políticas de juventude é um vazio absoluto. Foi nesse sentido que levamos dois pacotes de propostas à Assembleia da República.

Onde foram muito bem recebidos… Nuno Magalhães [líder de bancada do CDS] falou com muito orgulho da ‘jota’. O Francisco está a mostrar serviço já para 2019?

Estou a mostrar serviço aos jovens... A melhor coligação que a juventude pode ter é com a JP. Não somos um atrelado da ‘geringonça’ como as outras organizações políticas juvenis. Achámos que depois de um período austeritário…

... se quem esteve antes era austeritário e se não concorda com quem está agora, como é que o Francisco faria?

É simples. Eu acho que a direita não pode entrar numa caça às bruxas ou num revisionismo saudosista, como se antes, quando as pessoas sentiam mais o peso dos cortes, fosse bom. Nós temos que alertar com um discurso que seja realista, pragmático, e que apresente soluções para problemas que afetam diariamente as pessoas no seu quotidiano. Este deve ser o projeto proposto pela direita em Portugal: em cada capítulo da governação, ter a capacidade de propor alternativas às políticas do Governo.

E isso tem sido feito na oposição?

Da parte do CDS temos tido bastantes iniciativas legislativas parlamentares. Se a Oposição tem sido competente até aqui, necessita de projetar-se para o futuro.

Há um ano disse que se algum dia Paulo Portas fosse candidato presidencial contaria com o seu apoio pessoal. Como é que ouviu Assunção Cristas dizer em entrevista que no seu tempo não se fez ‘assim tanto’?

Eu entendo que depois de uma liderança forte como a de Paulo Portas, haja alguma demarcação daquilo que foi o passado e se inicie um novo ciclo. Considero natural que haja uma intenção de relançar o CDS, sem romper com o passado, procurando uma atualização dos seus princípios e valores.

E isso tem sido feito?

Nota-se claramente esse propósito por parte da liderança do partido. Não tenho dúvidas em relação às boas intenções que a movem. Mas a JP é uma organização autónoma do CDS. Mais do que falar do trabalho do CDS, é preciso ver que temos sido a ‘jota’ mais ativa e dinâmica, com mais iniciativas. No pacote legislativo contra a precariedade, falámos com os jovens da CGTP, da UGT, da CIP. Há palavras que não podem ser propriedade de uma ideologia ou de outra. Acima das nossas divergências, tem que estar o interesse das novas gerações.