O acidente deu-se durante a rodagem em Londres da quinta sequela do franchise de acção que mais tem feito para manter Tom Cruise como uma das últimas estrelas de Hollywood que consegue garantir o retorno do investimento nos blockbusters para que os estúdios se viram hoje desesperadamente em busca de grandes receitas.

As imagens entretanto divulgadas mostram Tom Cruise em mais uma das cenas que faz questão de ser ele mesmo a fazer, com um risco de lesão que normalmente fica para os duplos. Desta vez, e apesar de sustido por um arnês, o salto de um andaime a um edifício ficou aquém, e é notório como o acto fica em mau estado. No vídeo, é possível ver como o actor se levanta e caminha com grande dificuldade depois do impacto.

Se há muito Cruise goza da fama de um dos mais temerários protagonistas de filmes de acção, toda a sua experiência não o impede de correr os mesmos riscos de qualquer duplo. Até ao momento o seu representante não quis fazer declarações e a Paramount Pictures não divulgou qualquer comunicado sobre o estado de saúde do actor.

Dirigida por Christopher McQuarrie, a sexta entrega da saga Missão Impossível tem data de estreia prevista para fins de julho de 2018. Integram também o elenco os actores Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Angela Basset e Alec Baldwin. O destaque vai para Cavill que se tornou um dos actores mais pagos de Hollywood ao dar vida ao Super-Homem no universo DC.