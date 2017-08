Nic e Trees Elderhorst, ambos com 91 anos de idade, morreram juntos em Didam, na Holanda. O casal morreu após ver o pedido para que ambos fossem submetidos a eutanásia ser aprovado, exatamente na mesma altura.

Nos últimos cinco tinham vindo a sofrer uma deterioração da saúde física e mental. Nic Elderhorst tinha mobilidade reduzida, em consequência de um acidente vascular cerebral, e a mulher, Trees Elderhorst, também tinha dificuldades em caminhar, para além de ter sofrido de perda de memória.

"Rapidamente ficou claro que ela não poderia esperar muito mais", afirmou a filha do casal em declarações ao jornal holandês The Gelderlander, citado pelo The Telegraph.

"O geriatra determinou que a nossa mãe ainda era mentalmente competente. No entanto, se o nosso pai morresse ela poderia ficar completamente desorientada, acabando num lar de idosos, algo que ela desesperadamente não queria. Morrer juntos era o seu desejo mais profundo", confessou ao jornal.

Recorde-se que a Holanda se tornou no primeiro país a legalizar a eutanásia, em 2002.