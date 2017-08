Segundo os resultados do último relatório da Caracterização Anual da Situação de Acolhimento de Crianças e Jovens (Casa), divulgado no final do mês de julho pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social, 2513 jovens saíram dos lares em que estavam em 2016, dos quais apenas 15,7% conseguiram tornar--se autónomos.

Cerca de 100 jovens pediram ajuda e apoio à PAJE – Plataforma de Apoio a Jovens Ex-acolhidos e, segundo referiu João Pedro Gaspar, investigador de Coimbra, ao jornal “Público”, estas falhas do sistema devem ser colmatadas com a criação de um programa para acompanhar os jovens que terminam a sua experiência de acolhimento. Este programa ajudará os jovens a fazer a transição de que necessitam para que a sua autonomização seja bem-sucedida, pois sem apoio é extremamente difícil que isso aconteça.

A maioria dos jovens que pediram ajuda têm idades compreendidas entre os 22 e os 30 anos e cerca de 53% desses jovens recorreram à PAJE para aconselhamento. Trinta e cinco por cento dos jovens pedem ajuda para alimentação, para roupa ou porque estão a precisar de ajuda judicial ou com entrevistas de trabalho; outros 12% pedem ajudas para ambas as situações (aconselhamento e assistência).

Ainda segundo os dados da Casa, mais de metade dos jovens acolhidos em 2016 foram colocados em lares de acolhimento, retirados para agregados familiares e retirados de novo para regressar aos lares, sendo isto uma grande falha do sistema, pois não há adaptação por parte da criança.

Quanto às casas de acolhimento, é necessário que se promova uma qualidade de vida mínima para a criança, visando o futuro da mesma.