À primeira vista, o cartaz parece sofrer de dislexia…

Saly Portudal!

Depois aparece outro, já sem tanto tropeço na língua: Sally Portugal.

Viaja-se de Dakar para sul. O Atlântico à direita, sempre fustigado por um vento quente e grosso.

Dakar encaixa-se numa baía que a protege das agruras da ventania. Depois vem Tubab Dialaou, Nguékhok, Ngaparou…

Sally. Ou Saly. “Ça dépend”, dizem os que lá moram.

Portudal, escrevem nos sinais de trânsito.

Que se lixe a ortografia! Os portugueses estiveram aqui. Ou melhor, instalaram-se aqui.

Os portugueses sempre gostaram de praias de areias douradas recortadas à sombra dos coqueiros e das palmeiras. Fizeram uma feitoria.

Era o tempo dos escravos. Por alguma razão, a África ocidental estava dividida em Costa do Ouro, Costa do Marfim e Costa dos Escravos.

O mar sobe a toda a hora numa vertigem de beijar os pés aos coqueirais. E a areia diminui a olhos vistos. Em Saly Portugal, a erosão é assustadora.

Nos primórdios da década de 1980, o governo senegalês e a comunidade de M’bour resolveram fazer de Saly o maior resort turístico do país. O investimento estrangeiro não tardou. Teve direito até a um dos exclusivos Club Med.

Da feitoria portuguesa nada resta. Um ou outro edifício colonial, de madeira, em ruas de macadame nas quais pousam as gaivotas e os pelicanos.

Quem vai a Saly Portudal fica no recato das suas cabanas, bebendo uma água de coco com um velho calção de banho, às vezes para variar…

Espreita, de quando em vez, a pitoresca vilória dos pescadores. Tira fotografias das pirogas que demandam as vagas em busca do peixe. Saly Niakhniakhale também, juntas como irmãs gémeas da salsugem.

Saly: vem do hebreu sarah – princesa, soberana.

Soberana de Portugal. Tem o seu charme.

Merece que a gente lá vá. E que volte.

E procure os locais sagrados do vudu.

Saly Portudal, à moda das placas de trânsito, prostituiu-se. Em 2000 era considerada uma das zonas de turismo sexual por excelência da África ocidental. Seguiram-se casos de pedofilia. Charme? Qual charme? Mesmo à sombra dos coqueiros, a perversidade humana não conhece limites.

As autoridades senegalesas preocuparam-se, agiram.

Já se tinha ido muito para lá do negócio das braceletes, dos colares, dos anéis, das conchas coloridas e desenhadas.

– Salam Aleikum!

– Aleikum Salam!

E os homens de camisas longas até aos pés percorrem a rota dos dólares e dos euros com os braços cheios de quinquilharias.

Levam às costas um nome errado. Ou melhor: um nome escrito erradamente.

Não é um destino nem um fado. Um nome que resta, desfazendo-se por entre a finura das areias. Ondas teimosas, lambendo a praia. O sol lá no alto, inclemente, furioso. Não, não é sequer um castigo. É apenas a distração que surge desse tempo que em eras sobre eras vem, como dizia o Pessoa, o poeta da Lisboa-aldeia. Não há sinos em Saly Portudal. O muezim, esse, do alto do minarete, canta a última das suas canções do dia…

– Al illah, il Allah…