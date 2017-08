Há anos que a extrema-direita se opõe – e, não poucas vezes, de forma violenta – ao acolhimento de refugiados. Nas últimas semanas, o grupo Géneration Identitaire deu um novo passo na forma como lida com a questão: adquiriu um navio para patrulhar as águas do Mediterrâneo e obrigar as embarcações de refugiados com destino a portos europeus a regressarem aos países de origem.

Fundado em setembro de 2012 com elementos oriundos de França, Áustria, Alemanha e Itália, o Génération Identitaire arquitetou uma campanha anti-imigração chamada “defender Europa” com o objetivo de forçar as embarcações dos refugiados a voltarem para trás. Em declarações ao i, Gabriel, elemento do “Defend Europe” que prefere identificar-se apenas pelo primeiro nome, afirma que os objectivos são todos benignos: “monitorar as ONGs acusadas de serem cúmplices dos contrabandistas”, promover a destruição de “barcos de contrabando vazios para que eles não sejam recuperados pelas máfias do contrabando” e, caso seja necessário, “salvar os migrantes em perigo de afogamento e garantir que eles cheguem a um porto seguro não europeu”.

Como? Para o efeito, o grupo adquiriu, por meio de uma campanha de angariação de fundos no Paypal, um navio com 40 metros de comprimento chamado C-Star. Apesar dos protestos de vários utilizadores do serviço, conseguiu reunir os 76 mil euros euros necessários.

Na campanha anterior, “Vamos perseguir os islamitas”, o grupo apelava ao confronto com as comunidades muçulmanas. No website do Génération Identitaire é possível ler na rubrica “Quem Somos” que o grupo está disposto a ir para “a guerra contra todos os pretendem arrancar as nossas raízes e fazerem-nos esquecer quem somos” e que “o nosso ideal é a reconquista”, um característico discurso de extrema-direita. A Amnistia Internacional está preocupada com as “declaradas intenções desta organização tanto por dificultar o trabalho das ONGs que se dedicam ao salvamento de refugiados e migrantes no mar como pelas intenções de os entregarem à guarda costeira líbia”, disse ao i Matteo De Bellis, investigador da Amnistia Internacional.

De acordo com a lei internacional, forçar um navio em águas internacionais a regressar para as águas territoriais é ilegal. Opinião diferente tem Gabriel, que defende que tudo o que fazem “é perfeitamente legal”.

Como devem as autoridades reagir a estas intenções? “Devem monitorar com cuidado as atividades praticadas por esta organização, verificar se de facto algum crime está a ser cometido e responder em conformidade”, defende De Bellis. Mas, acima de tudo, “garantir que ninguém entre os resgatados no mar é levado para a Líbia. Um imigrante que seja levado para a Líbia está exposto a tortura e a detenção arbitrária”, alerta o responsável.

O trajeto do navio do grupo de extrema-direita tem sido marcado por inúmeras oposições. No primeiro fim-de-semana de Agosto, trabalhadores tunisinos impediram o C-Star de atracar nos portos de Zarzis e Sfax; o navio foi bloqueado, por uma semana, no Canal do Suez pelas autoridades egípcias por suspeitas de tráfico de armas; e no porto de Famagusta, no Chipre, a tripulação foi retida pelas autoridades cipriotas por cinco membros da tripulação, provenientes do Sri Lanka, terem de pagar para embarcarem no navio, quando eram requerentes de asilo, o que suscitou suspeitas de tráfico de seres humanos.

A poderosa central sindical tunisina UGTT, que recebeu o Prémio Nobel da Paz em 2015, emitiu um comunicado a apelar a todos os funcionários dos portos da Tunísia para que “não deixem o barco do racismo C-Star atracar nos portos da Tunísia. Expulsem-nos como fizeram os vossos irmãos em Zarzis e Sfax”. Também os pescadores locais estão contra a tripulação do C-Star. Em declarações à “Radio France Internationale”, Anis Souei, o secretário-geral da Associação dos Pescadores, declarou que os pescadores recusam a entrada a pessoas que querem vir “aterrorizar migrantes” por ser “mau [e] puro horror”. Souei declarou ainda que desde 2011 os pescadores já salvaram das águas do Mediterrâneo quase “10 mil ou 11 mil pessoas”.

Avaria no motor

As origens do navio são por si só estranhas. Construído na Finlândia em 1975, pertence a Sven Tomas Egerstrom, um empresário sueco já várias vezes condenado por fraude. Antes de ser conhecido pelo nome de C-Star, chamava-se Suunta. Costumava atravessar o Djibouti, fornecendo armas a navios mercantes que navegavam em águas internacionais.

Às várias acusações de falsificação e de tráfico de seres humanos de que é alvo, Gabriel contrapõe que “são as ONGs quem está a violar a lei ao colaborarem com os traficantes e ao violarem as águas territoriais líbias” para salvarem refugiados. Susana de Deus, directora-geral dos Médicos Sem Fronteiras-Brasil, assegura no entanto que “os Médicos Sem Fronteiras não têm nenhum contacto, negociação ou troca de informações com redes de tráfico de pessoas em nenhum lugar, e nunca foi informada pelas autoridades italianas de que estivesse a praticar qualquer actividade irregular”.

Na passada sexta-feira, uma avaria no motor deixou o C-Star impossibilitado de navegar. O Centro de Coordenação de Salvamento Marítimo, localizado em Roma, emitiu instruções para que os navios nas proximidades se lhe dirigissem com o objetivo de lhe prestarem socorro. O Sea-Eye, que realiza operações de salvamento no Mediterrâneo, correspondeu ao pedido mas o C-Star recusou a ajuda prestada. Apesar de repudiar os valores que regem as actividades do navio do grupo Génération Identitaire, Michael Buschheur, porta-voz Sea-Eye, explicou que “ajudar um navio em perigo é o dever de qualquer pessoa no mar, independentemente da origem, raça, religião ou crenças”.

Novo código de conduta limita ação de ONGs no Mediterrâneo

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), só em 2016 morreram 7763 refugiados na travessia do Mediterrâneo, incluindo mulheres, crianças e idosos, um aumento de 27% em comparação com 2015. Desde Janeiro de 2017 já foram mais de 2000 as vítimas mortais naquelas águas.

Nas últimas semanas têm surgido suspeitas em Itália sobre se algumas das organizações não-governamentais ativas no Mediterrâneo não estarão a fazer mais do que simplesmente salvar refugiados quando as suas embarcações se encontram em dificuldades, mas sim a trazê-los directamente para o continente europeu. “Estamos realmente revoltados com o facto de tantas instituições criticarem em público o trabalho de todas as ONGs que conduzem operações de busca e salvamento no mar”, afirma perentoriamente De Bellis.

Na sequência destas suspeitas, as autoridades italianas propuseram às ONGs, numa reunião informal do Conselho de Assuntos de Justiça e Internos, um código de conduta para as suas atividades no Mediterrâneo. Este código impedia as ONGs de entrarem em águas territoriais líbias para procederem a resgates, proibia o uso de luzes para assinalarem as posições dos seus navios às embarcações em risco iminente de afundamento e obrigava os navios humanitários a regressarem aos portos para desembarcarem os refugiados, em vez de se proceder à transferência dos resgatados para outros navios, o que obrigaria as equipas de busca e salvamento a ausentarem-se das áreas de operações por um longo período. “O governo italiano está a tentar, através da imposição deste código de conduta, restringir as capacidades das ONGs para operarem no Mediterrâneo Central”, acusa De Bellis. “Com serviços de resgate mais limitados é provável que as pessoas que precisam deles sejam deixadas sozinhas no mar”.

Os Médicos Sem Fronteiras recusaram-se a assinar o código, alegando já cumprir “a maioria das cláusulas incluídas no código de conduta” e por não estarem de acordo “especialmente com duas delas”, explica Susana de Deus ao i. “A primeira restringe as transferências entre barcos de resgate, o que pode reduzir a capacidade de salvamento disponível no Mediterrâneo central” e a “segunda permitiria a entrada de polícias armados dentro das nossas embarcações”, complementa. “Os MSF não permitem a entrada de armas em nenhum dos seus projetos pelo mundo por entenderem que isso é uma violação dos princípios humanitários de neutralidade, imparcialidade e independência”, assevera.

Preencher o vazio deixado pelos governos

Dos 100 mil refugiados salvos este ano, um terço foi resgatado por navios afetos a ONGs. Os Médicos Sem Fronteiras, que realizam desde Maio de 2015 operações de busca e salvamento no Mediterrâneo, afirmam ter “resgatado mais de 69 mil migrantes e refugiados em risco de afogamento”. As ONGs que operam no Mediterrâneo “estão a salvar milhares de vidas” apenas “porque sentem o vazio deixado pelos governos europeus”, assegura De Bellis.

Os Médicos sem Fronteiras pediram às autoridades italianas que o código fosse “apresentado como uma ferramenta específica para garantir que as operações de busca e salvamento fossem eficazes e eficientes, com reconhecimento da diferença entre as actividades humanitárias de resgate, de um lado, e o controlo de fronteiras ou a política de imigração, do outro”, assegura a directora-geral dos MSF.